Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
7
Материал ручки
пластик
Дополнительно
1 шт. в комплекте
Габариты
7x15x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
53
Описание товара Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050)
Ручная просмотровая лупа Kromatech с 7-кратным увеличением пригодится для работы с мелкими текстами, разметкой на картах и детализированными иллюстрациями. Небольшую лупу удобно захватить с собой для работы в поездке или для изучения этикеток и ценников при походе в магазин. Лупа оснащена асферической линзой, благодаря чему изображение получается четким и без искажений, а оптическое стекло, из которого она сделана, отлично пропускает свет и не тускнеет со временем. Корпус сделан из легкого прочного пластика. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
7
Материал ручки
пластик
Дополнительно
1 шт. в комплекте
Габариты
7x15x2 см
Страна производитель
Китай
Ручная просмотровая лупа Kromatech с 7-кратным увеличением пригодится для работы с мелкими текстами, разметкой на картах и детализированными иллюстрациями. Небольшую лупу удобно захватить с собой для работы в поездке или для изучения этикеток и ценников при походе в магазин. Лупа оснащена асферической линзой, благодаря чему изображение получается четким и без искажений, а оптическое стекло, из которого она сделана, отлично пропускает свет и не тускнеет со временем. Корпус сделан из легкого прочного пластика. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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