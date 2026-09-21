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Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) купить с доставкой в Москве
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Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050)

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Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 1
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 2
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 3
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 4
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 5
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 6
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 7
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 8
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 9
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 10
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 11
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 12
Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
7
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 1
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 2
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 3
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 4
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 5
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 6
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 7
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 8
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 9
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 10
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 11
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 12
  • Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699088
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
7
Материал ручки
пластик
Дополнительно
1 шт. в комплекте
Габариты
7x15x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
53

Описание товара Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050)

Ручная просмотровая лупа Kromatech с 7-кратным увеличением пригодится для работы с мелкими текстами, разметкой на картах и детализированными иллюстрациями. Небольшую лупу удобно захватить с собой для работы в поездке или для изучения этикеток и ценников при походе в магазин. Лупа оснащена асферической линзой, благодаря чему изображение получается четким и без искажений, а оптическое стекло, из которого она сделана, отлично пропускает свет и не тускнеет со временем. Корпус сделан из легкого прочного пластика. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Лупа Kromatech ручная круглая 7x, 50 мм (TH-8050)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
7
Материал ручки
пластик
Дополнительно
1 шт. в комплекте
Габариты
7x15x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ручная просмотровая лупа Kromatech с 7-кратным увеличением пригодится для работы с мелкими текстами, разметкой на картах и детализированными иллюстрациями. Небольшую лупу удобно захватить с собой для работы в поездке или для изучения этикеток и ценников при походе в магазин. Лупа оснащена асферической линзой, благодаря чему изображение получается четким и без искажений, а оптическое стекло, из которого она сделана, отлично пропускает свет и не тускнеет со временем. Корпус сделан из легкого прочного пластика. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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