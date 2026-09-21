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Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм) купить с доставкой в Москве
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Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм)

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Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм) - фото 1
Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм) - фото 1
  • Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698976
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
фокусное расстояние 50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х3
Вес, г.
30

Описание товара Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм)

Универсальный окуляр Levenhuk MED 5x/15 станет прекрасным дополнением к микроскопу с посадочным диаметром 23,2 мм. Это один из самых распространенных диаметров среди современных моделей.

Отзывы о товаре Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм)




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
фокусное расстояние 50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный окуляр Levenhuk MED 5x/15 станет прекрасным дополнением к микроскопу с посадочным диаметром 23,2 мм. Это один из самых распространенных диаметров среди современных моделей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Levenhuk MED 5x/15 (D 23,2 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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