Набор ступенчатых сверл EUROBOOR ESS.430/2 5422
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Комплектация
ступенчатое сверло 1 шт, ступенчатое сверло 1 шт, ступенчатое сверло 1 шт, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698894
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Комплектация
ступенчатое сверло 1 шт, ступенчатое сверло 1 шт, ступенчатое сверло 1 шт, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
145x100x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
400
Описание товара Набор ступенчатых сверл EUROBOOR ESS.430/2 5422
Набор ступенчатых сверл Euroboor ESS.430/2 применяется для сверления металлических листов и пластика. В наборе три сверла. Ступенчатые сверла изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5 с покрытием TiN (нитрид титана).
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Комплектация
ступенчатое сверло 1 шт, ступенчатое сверло 1 шт, ступенчатое сверло 1 шт, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
145x100x40
Страна производитель
Китай
Набор ступенчатых сверл Euroboor ESS.430/2 применяется для сверления металлических листов и пластика. В наборе три сверла. Ступенчатые сверла изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5 с покрытием TiN (нитрид титана).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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