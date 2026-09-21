Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Кузьмин Владимир
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698867
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Кузьмин Владимир
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сибирские морозы, 5 минут от дома твоего, Когда меня ты позовёшь, Как ты живёшь без меня, Я не Казанова, Небесное притяжение Семь морей, Симона, Ты позвони мне среди ночи, Эй, красотка, Мячик, Капюшон (По-прежнему вдвоём), 17 лет, Влюблённый в музыку, Моя любовь, Сказка в моей жизни, Небеса, Миклухо-Маклай, Танцплощадка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка
Владимир Кузьмин в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли все хиты Владимира Кузьмина, в том числе, в концертном исполнении. Архивные фонограммы прошли процесс реставрации и мастеринга на студии Андрея Субботина, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитVince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073)...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитTen Years After - Ssssh - deluxe (Half Speed) (0840401712658) ви...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитOST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) винилов...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Record...
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитDoc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) винилов...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитHelloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured)...
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Кузьмин Владимир
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Сибирские морозы, 5 минут от дома твоего, Когда меня ты позовёшь, Как ты живёшь без меня, Я не Казанова, Небесное притяжение Семь морей, Симона, Ты позвони мне среди ночи, Эй, красотка, Мячик, Капюшон (По-прежнему вдвоём), 17 лет, Влюблённый в музыку, Моя любовь, Сказка в моей жизни, Небеса, Миклухо-Маклай, Танцплощадка
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Владимир Кузьмин в серии ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА на двойном синем виниле 180 г. В серийный «бэст» вошли все хиты Владимира Кузьмина, в том числе, в концертном исполнении. Архивные фонограммы прошли процесс реставрации и мастеринга на студии Андрея Субботина, сохранив при этом свою аутентичность и драйв.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Кузьмин Владимир (Colored) (4640001406201) виниловая пластинка