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Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка

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Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 1
Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 2
Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 3
Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Звуки Му
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 1
  • Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 2
  • Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 3
  • Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698865
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Звуки Му
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Серый Голубь, Бумажные Цветы, 0 - 1, Источник Заразы, Ремонт, Нестрашный Му Бутылка Водки, Досуги Буги, Новоселы, Забытый Секс, Лень, Цветы На Огороде, Транснадежность, Турист, Наташа, Люляки Баб, Гадопятикна, Кактус, Шуба Дуба Блюз
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка

«Легенды русского рока. Звуки Му» — компиляция песен группы Звуки Му в рамках проекта Легенды русского рока на синем виниле.



Теги товара: Русский рок, Панк-рок

Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Звуки Му
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Серый Голубь, Бумажные Цветы, 0 - 1, Источник Заразы, Ремонт, Нестрашный Му Бутылка Водки, Досуги Буги, Новоселы, Забытый Секс, Лень, Цветы На Огороде, Транснадежность, Турист, Наташа, Люляки Баб, Гадопятикна, Кактус, Шуба Дуба Блюз
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Описание
«Легенды русского рока. Звуки Му» — компиляция песен группы Звуки Му в рамках проекта Легенды русского рока на синем виниле.


Теги товара: Русский рок, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Легенды Русского Рока - Звуки Му (Blue) (4640001405327) виниловая пластинка - по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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