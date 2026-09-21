Сектор Газовой Атаки - Ненависти Вопреки (4620032917198) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Ненависти Вопреки
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698863
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Ненависти Вопреки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я Не Служил, Lips, Своей Дорогой, Всё За Тебя Решено, Инстаграм Ветер, Молись, В Пути До Мечты, Неопознанный Объект, Эволюция, Если Ты, Теряя Счёт
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Сектор Газовой Атаки - Ненависти Вопреки (4620032917198) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Я Не Служил, Lips, Своей Дорогой, Всё За Тебя Решено, Инстаграм Ветер, Молись, В Пути До Мечты, Неопознанный Объект, Эволюция, Если Ты, Теряя Счёт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Панк-рок
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Ненависти Вопреки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я Не Служил, Lips, Своей Дорогой, Всё За Тебя Решено, Инстаграм Ветер, Молись, В Пути До Мечты, Неопознанный Объект, Эволюция, Если Ты, Теряя Счёт
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Я Не Служил, Lips, Своей Дорогой, Всё За Тебя Решено, Инстаграм Ветер, Молись, В Пути До Мечты, Неопознанный Объект, Эволюция, Если Ты, Теряя Счёт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Панк-рок
Сектор Газовой Атаки - Ненависти Вопреки (4620032917198) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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