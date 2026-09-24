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Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка - фото 2
Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Заходите К Нам На Огонёк
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Заходите К Нам На Огонёк
Жанр
Шансон
Трек-лист
Заходите К Нам На Огонёк, Гоп-Стоп, Фраер, Толстый Фраер..., Азохен Вэй! Шалом Алейхем, Крейцман, А Ну-ка Сделайте Мне Фото, Месье Жан, Я Семен - В Законе Вор, Открылась Дверь И Я В Тот Момент Растаял..., Меня Не Посадить, Песня Налетчиков, Свадьба, Маня, Мы С Ним Росли В Одном Дворе, Зойка, Лесосплав, Нинка, Как Картинка, Мне Пел-Нашептывал Начальник Из Сыскной, Амнистия, От Звонка До Звонка, Извозчик, Червончики, Лиговка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка

"Заходите К Нам На Огонёк" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Заходите К Нам На Огонёк
Жанр
Шансон
Трек-лист
Заходите К Нам На Огонёк, Гоп-Стоп, Фраер, Толстый Фраер..., Азохен Вэй! Шалом Алейхем, Крейцман, А Ну-ка Сделайте Мне Фото, Месье Жан, Я Семен - В Законе Вор, Открылась Дверь И Я В Тот Момент Растаял..., Меня Не Посадить, Песня Налетчиков, Свадьба, Маня, Мы С Ним Росли В Одном Дворе, Зойка, Лесосплав, Нинка, Как Картинка, Мне Пел-Нашептывал Начальник Из Сыскной, Амнистия, От Звонка До Звонка, Извозчик, Червончики, Лиговка
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Заходите К Нам На Огонёк" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Розенбаум - Заходите К Нам На Огонёк (4640004138376) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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