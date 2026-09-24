Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Рада Рай
Альбом (сингл)
Ты Душа Моя …
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 698844
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Рада Рай
Альбом (сингл)
Ты Душа Моя …
Жанр
Шансон
Трек-лист
Душа - музыка и слова неродные, Мы с тобой два берега..., Расскажи, Мотив, Ты лети, моя душа - дуэг с Андреем Бандерой, Сторона B Где ты?, Бабье лето, Если бы я знала, Клен, Я тобою уже не болею, Калина - музыка и слова неродные
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка
В мире русского шансона Рада Рай стала одной из самых ярких дебютанток 2008-го: ее композиции «Душа» и «Калина», вошедшие в первый полноформатный альбом певицы, принесли ей всенародное признание. Секрет успеха Рады Рай не только в завидных вокальных данных, но и в пронзительной, чувственной подаче, а также эффектных аранжировках, за которые отвечает Олег Ураков: так, в ряде песен здесь звучит темпераментная цыганская гитара.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Рада Рай
Альбом (сингл)
Ты Душа Моя …
Жанр
Шансон
Трек-лист
Душа - музыка и слова неродные, Мы с тобой два берега..., Расскажи, Мотив, Ты лети, моя душа - дуэг с Андреем Бандерой, Сторона B Где ты?, Бабье лето, Если бы я знала, Клен, Я тобою уже не болею, Калина - музыка и слова неродные
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
В мире русского шансона Рада Рай стала одной из самых ярких дебютанток 2008-го: ее композиции «Душа» и «Калина», вошедшие в первый полноформатный альбом певицы, принесли ей всенародное признание. Секрет успеха Рады Рай не только в завидных вокальных данных, но и в пронзительной, чувственной подаче, а также эффектных аранжировках, за которые отвечает Олег Ураков: так, в ряде песен здесь звучит темпераментная цыганская гитара.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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