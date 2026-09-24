Top.Mail.Ru
Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 1
Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 2
Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 3
Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Рада Рай
Альбом (сингл)
Ты Душа Моя …
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 1
  • Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 2
  • Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 3
  • Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Рада Рай
Альбом (сингл)
Ты Душа Моя …
Жанр
Шансон
Трек-лист
Душа - музыка и слова неродные, Мы с тобой два берега..., Расскажи, Мотив, Ты лети, моя душа - дуэг с Андреем Бандерой, Сторона B Где ты?, Бабье лето, Если бы я знала, Клен, Я тобою уже не болею, Калина - музыка и слова неродные
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка

В мире русского шансона Рада Рай стала одной из самых ярких дебютанток 2008-го: ее композиции «Душа» и «Калина», вошедшие в первый полноформатный альбом певицы, принесли ей всенародное признание. Секрет успеха Рады Рай не только в завидных вокальных данных, но и в пронзительной, чувственной подаче, а также эффектных аранжировках, за которые отвечает Олег Ураков: так, в ряде песен здесь звучит темпераментная цыганская гитара.



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Рада Рай
Альбом (сингл)
Ты Душа Моя …
Жанр
Шансон
Трек-лист
Душа - музыка и слова неродные, Мы с тобой два берега..., Расскажи, Мотив, Ты лети, моя душа - дуэг с Андреем Бандерой, Сторона B Где ты?, Бабье лето, Если бы я знала, Клен, Я тобою уже не болею, Калина - музыка и слова неродные
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В мире русского шансона Рада Рай стала одной из самых ярких дебютанток 2008-го: ее композиции «Душа» и «Калина», вошедшие в первый полноформатный альбом певицы, принесли ей всенародное признание. Секрет успеха Рады Рай не только в завидных вокальных данных, но и в пронзительной, чувственной подаче, а также эффектных аранжировках, за которые отвечает Олег Ураков: так, в ряде песен здесь звучит темпераментная цыганская гитара.


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рада Рай - Ты Душа Моя … (Gold) (4680068801717) виниловая пластинка - по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...