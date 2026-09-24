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Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Серебряный Век
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698836
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Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Серебряный Век
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Тутанхамон, Утро Полины, Прогулки по воде, Дыхание, На берегу безымянной реки, Воздух, Бедная птица, Заноза, Человек на луне, Живая вода, Титаник, Одинокая птица, Во время дождя, Большое сердце, Атлантида
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка

Лучший репертуар Наутилусов с 1991 по 1997 гг, на двух пластинках цвета Crystal Blue. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус). Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида»

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Серебряный Век
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Тутанхамон, Утро Полины, Прогулки по воде, Дыхание, На берегу безымянной реки, Воздух, Бедная птица, Заноза, Человек на луне, Живая вода, Титаник, Одинокая птица, Во время дождя, Большое сердце, Атлантида
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лучший репертуар Наутилусов с 1991 по 1997 гг, на двух пластинках цвета Crystal Blue. Исполнитель: Nautilus Pompilius (Наутилус Помпилиус). Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наутилус Помпилиус - Серебряный Век (Crystal Blue) (4680068802899) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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