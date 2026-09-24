Top.Mail.Ru
Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 1
Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 2
Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 3
Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 4
Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Где Ты?
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 1
  • Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 2
  • Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 3
  • Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 4
  • Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Где Ты?
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Где Ты?, Моя Мечта - Это Ты, С Тобою Рядом, Хочу Любви, Клавдия, Давай Сбежим, Любовь Моя, Ты Далеко, С Тобой, Московская Осень, Не Уходи, В Твоих Глазах, Актриса, Первый Снег
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка

Где ты? - переиздание сборника группы Моральный Кодекс, выпущенного в 2008 году. Он включает лирический песни, которые отражают характерный стиль коллектива. Сборник содержит такие треки, как "Хочу любви", "Ты далеко" и "Не уходи". Лимитированное издание представлено на двойном сером виниле. Отечественная рок-группа Моральный кодекс была основана в 1989 году Павлом Жагуном, к которому вскоре присоединились другие музыканты, в том числе современное лицо группы - Сергей Мазаев. Популярность к коллективу пришла в начале 1990-х годов, когда группа выступила напротив Горбатого моста с песней "До свиданья, мама!" - в честь победы над путчем. Моральный кодекс до сих продолжает радовать фанатов новыми альбомами и выступает с концертами.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Где Ты?
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Где Ты?, Моя Мечта - Это Ты, С Тобою Рядом, Хочу Любви, Клавдия, Давай Сбежим, Любовь Моя, Ты Далеко, С Тобой, Московская Осень, Не Уходи, В Твоих Глазах, Актриса, Первый Снег
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Где ты? - переиздание сборника группы Моральный Кодекс, выпущенного в 2008 году. Он включает лирический песни, которые отражают характерный стиль коллектива. Сборник содержит такие треки, как "Хочу любви", "Ты далеко" и "Не уходи". Лимитированное издание представлено на двойном сером виниле. Отечественная рок-группа Моральный кодекс была основана в 1989 году Павлом Жагуном, к которому вскоре присоединились другие музыканты, в том числе современное лицо группы - Сергей Мазаев. Популярность к коллективу пришла в начале 1990-х годов, когда группа выступила напротив Горбатого моста с песней "До свиданья, мама!" - в честь победы над путчем. Моральный кодекс до сих продолжает радовать фанатов новыми альбомами и выступает с концертами.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пластинка - по цене 3980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...