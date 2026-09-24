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Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698819
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
В сон мне желтые огни…, Охота на волков, Гололед на земле, гололед…, Дайте, собакам мяса…, Сижу ли я, пишу ли я… Сказал себе я…, У меня запой от одиночества…, Здравствуй, Коля…, А люди все роптали и роптали…, В Ленинграде-городе…, Она была чиста…, Протопи ты мне баньку…, Было так…, Если я богат…
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: В сон мне желтые огни…, Охота на волков, Гололед на земле, гололед…, Дайте, собакам мяса…, Сижу ли я, пишу ли я… Сказал себе я…, У меня запой от одиночества…, Здравствуй, Коля…, А люди все роптали и роптали…, В Ленинграде-городе…, Она была чиста…, Протопи ты мне баньку…, Было так…, Если я богат…



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
В сон мне желтые огни…, Охота на волков, Гололед на земле, гололед…, Дайте, собакам мяса…, Сижу ли я, пишу ли я… Сказал себе я…, У меня запой от одиночества…, Здравствуй, Коля…, А люди все роптали и роптали…, В Ленинграде-городе…, Она была чиста…, Протопи ты мне баньку…, Было так…, Если я богат…
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: В сон мне желтые огни…, Охота на волков, Гололед на земле, гололед…, Дайте, собакам мяса…, Сижу ли я, пишу ли я… Сказал себе я…, У меня запой от одиночества…, Здравствуй, Коля…, А люди все роптали и роптали…, В Ленинграде-городе…, Она была чиста…, Протопи ты мне баньку…, Было так…, Если я богат…


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Высоцкий - КОНЦЕРТ В 11-Й МЕДСАНЧАСТИ (4680068801045) виниловая пластинка - стоимость товара 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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