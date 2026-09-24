Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
На Таганке
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 698802
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
На Таганке
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Дело мастера Бо, Электричество, Движение в сторону весны, Она может двигать, Каменный уголь, Яблочные дни, Я - змея, Десять стрел, Хозяин, Трамвай, Для тех, кто влюблен, Деревня Город, Второе стеклянное чудо Диплом, Рыба, Песня для нового быта, Пока не начался джаз, Трачу свое время, Охота на единорогов, Рождественская песня, Чай
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Борисом Борисовичем Гребенщиковым, содержащимся в реестре иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бориса Борисовича Гребенщикова, содержащегося в реестре иностранных агентов. Двойной альбом «Аквариум на Таганке» серии «Аквариум live!». Впервые издаваемая на каком-либо носителе полная запись знаменитого концерта Аквариума в театре на Таганке (24 декабря 1985 г.).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135030]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
На Таганке
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Дело мастера Бо, Электричество, Движение в сторону весны, Она может двигать, Каменный уголь, Яблочные дни, Я - змея, Десять стрел, Хозяин, Трамвай, Для тех, кто влюблен, Деревня Город, Второе стеклянное чудо Диплом, Рыба, Песня для нового быта, Пока не начался джаз, Трачу свое время, Охота на единорогов, Рождественская песня, Чай
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Борисом Борисовичем Гребенщиковым, содержащимся в реестре иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бориса Борисовича Гребенщикова, содержащегося в реестре иностранных агентов. Двойной альбом «Аквариум на Таганке» серии «Аквариум live!». Впервые издаваемая на каком-либо носителе полная запись знаменитого концерта Аквариума в театре на Таганке (24 декабря 1985 г.).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Аквариум - На Таганке (4640004135030) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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