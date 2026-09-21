Смоки Мо - Белый Блюз (Colored) (4673747089148) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Смоки Мо
Альбом (сингл)
Белый Блюз
Жанр
Русский рэп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698751
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Характеристики
Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Смоки Мо
Альбом (сингл)
Белый Блюз
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Смоки, скажи им, Белый блюз,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Смоки Мо - Белый Блюз (Colored) (4673747089148) виниловая пластинка
Этот альбом демонстрирует не только музыкальное, но и личностное развитие артиста, раскрывая новые грани его таланта. Слова Смоки Мо о том, что это его лучший альбом, подчеркивают важность Белого блюза в его дискографии и представляют его как зрелую и глубокую работу, достойную внимания как поклонников, так и критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
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Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Смоки Мо
Альбом (сингл)
Белый Блюз
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Смоки, скажи им, Белый блюз,
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Этот альбом демонстрирует не только музыкальное, но и личностное развитие артиста, раскрывая новые грани его таланта. Слова Смоки Мо о том, что это его лучший альбом, подчеркивают важность Белого блюза в его дискографии и представляют его как зрелую и глубокую работу, достойную внимания как поклонников, так и критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
Смоки Мо - Белый Блюз (Colored) (4673747089148) виниловая пластинка - стоимость товара 3950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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