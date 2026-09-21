Top.Mail.Ru
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 & 2 RSD 2024 (0093624848967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 & 2 RSD 2024 (0093624848967) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 1
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 2
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 3
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 4
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 5
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 6
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 7
Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 1
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 2
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 3
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 4
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 5
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 6
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 7
  • Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 &amp; 2 RSD 2024 (Light Blue) (93624848967) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698710
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 & 2 RSD 2024 (0093624848967) виниловая пластинка

Переиздание второго и третьего мини-альбомов американской певицы и автора песен Биби Рекса. Издание на цветном (Variant Colour) виниле.. All Your Fault: Pt 1 был выпущен в 2017 году, с участием G-Eazy и Ty Dolla $ign. Сингл с пластинки I Got You в конечном итоге получил золотой/платиновый/мультиплатиновый статус в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Великобритании и США. Трек также занял первое место. в чарте Billboard Dance Club Songs США. All Your Fault: Pt 2 стал вторым EP, выпущенным в 2017 году – как продолжение All Your Fault: Pt. 1. -- с участием Gucci Mane, 2 Chainz, Lil Wayne, Kranium и Florida Georgia Line. Meant to Be (с участием Florida Georgia Line), второй сингл с EP, дебютировал под номером 1 в чарте US Hot Country Songs, став первым синглом Rexha, занявшим первое место в этом чарте, и самым продолжительным синглом, занимающим первое место в истории чарта. также занял 2-е место в Billboard Hot 100, что сделало его синглом Rexha с самым высоким рейтингом в чартах. All Your Fault: Pt. 2 вошел в топ-40 как в США, так и в Канаде.

Отзывы о товаре Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 & 2 RSD 2024 (0093624848967) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание второго и третьего мини-альбомов американской певицы и автора песен Биби Рекса. Издание на цветном (Variant Colour) виниле.. All Your Fault: Pt 1 был выпущен в 2017 году, с участием G-Eazy и Ty Dolla $ign. Сингл с пластинки I Got You в конечном итоге получил золотой/платиновый/мультиплатиновый статус в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Великобритании и США. Трек также занял первое место. в чарте Billboard Dance Club Songs США. All Your Fault: Pt 2 стал вторым EP, выпущенным в 2017 году – как продолжение All Your Fault: Pt. 1. -- с участием Gucci Mane, 2 Chainz, Lil Wayne, Kranium и Florida Georgia Line. Meant to Be (с участием Florida Georgia Line), второй сингл с EP, дебютировал под номером 1 в чарте US Hot Country Songs, став первым синглом Rexha, занявшим первое место в этом чарте, и самым продолжительным синглом, занимающим первое место в истории чарта. также занял 2-е место в Billboard Hot 100, что сделало его синглом Rexha с самым высоким рейтингом в чартах. All Your Fault: Pt. 2 вошел в топ-40 как в США, так и в Канаде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bebe Rexha - All Your Fault Pt 1 & 2 RSD 2024 (0093624848967) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...