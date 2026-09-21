Top.Mail.Ru
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 1
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 2
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 3
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 4
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 5
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 6
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 7
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 8
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 9
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 10
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 11
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 12
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 13
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 14
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 15
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 16
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 17
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 18
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 19
Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 1
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 2
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 3
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 4
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 5
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 6
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 7
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 8
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 9
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 10
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 11
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 12
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 13
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 14
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 15
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 16
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 17
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 18
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 19
  • Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698706
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка

Переиздание к 10-летию дебютного студийного альбома британского рок-дуэта Royal Blood. Издание на цветном виниле.. Royal Blood — это смесь мучительного вокала, злобной барабанной дроби и баса, сочетающего в себе как замысловатые детали, так и громовой ритм. Это стена звука, которую могут создать только два человека: Майк Керр выкрикивает ядовитые строки вроде фраз типа «У меня пистолет вместо рта и пуля с твоим именем», а его бас издает рев, который можно принять за результат нескольких музыкантов. Барабанщик Бен Тэтчер дополняет своего коллегу по группе контролируемой агрессией в стиле молодого Дэйва Грола.

Отзывы о товаре Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание к 10-летию дебютного студийного альбома британского рок-дуэта Royal Blood. Издание на цветном виниле.. Royal Blood — это смесь мучительного вокала, злобной барабанной дроби и баса, сочетающего в себе как замысловатые детали, так и громовой ритм. Это стена звука, которую могут создать только два человека: Майк Керр выкрикивает ядовитые строки вроде фраз типа «У меня пистолет вместо рта и пуля с твоим именем», а его бас издает рев, который можно принять за результат нескольких музыкантов. Барабанщик Бен Тэтчер дополняет своего коллегу по группе контролируемой агрессией в стиле молодого Дэйва Грола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Royal Blood - Royal Blood (10th Anniversary) (Gold) (5021732263605) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...