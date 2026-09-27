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Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка

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Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка - фото 1
Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
I Cant Stand Still
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка - фото 1
  • Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497826766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
I Cant Stand Still
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Can’t Stand Still, You Better Hang Up, Long Way Home, Nobody’s Business, Talking To The Moon Dirty Laundry, Johnny Can’t Read, Them And Us, La Eile, Lilah, The Unclouded Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка

Когда Eagles взяли перерыв, Хенли выпустил в 1982 году свой первый сольный альбом, отмеченный золотой наградой I Cant Stand Still. С альбома было выпущено три сингла, включая хит «Dirty Laundry», который достиг 3-го места в Billboard Hot 100 и стал самым продаваемым синглом Хенли. Как сольный исполнитель и участник Eagles, Дон Хенли получил бесчисленное количество наград, записал множество золотых и платиновых пластинок и провел аншлаговые концертные туры по всему миру.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497826766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Don Henley
Альбом (сингл)
I Cant Stand Still
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Can’t Stand Still, You Better Hang Up, Long Way Home, Nobody’s Business, Talking To The Moon Dirty Laundry, Johnny Can’t Read, Them And Us, La Eile, Lilah, The Unclouded Day
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Когда Eagles взяли перерыв, Хенли выпустил в 1982 году свой первый сольный альбом, отмеченный золотой наградой I Cant Stand Still. С альбома было выпущено три сингла, включая хит «Dirty Laundry», который достиг 3-го места в Billboard Hot 100 и стал самым продаваемым синглом Хенли. Как сольный исполнитель и участник Eagles, Дон Хенли получил бесчисленное количество наград, записал множество золотых и платиновых пластинок и провел аншлаговые концертные туры по всему миру.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Don Henley - I Cant Stand Still (0603497826766) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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