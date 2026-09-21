Fleetwood Mac - Best Of 1969-1974 (0603497824328) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Best of 1969-1974
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698673
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497824328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Best of 1969-1974
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Well (Pt. 1), Rattlesnake Shake, The Green Manalishi (With the Two Prong Crown), Jewel Eyed Judy, Station Man, Prove Your Love Tell Me All the Things You Do, Sands of Time (Single Version), Future Games, Sentimental Lady, Sunny Side of Heaven, Bare Trees, Spare Me a Little of Your Love, Remember Me, Did You Ever Love Me, Hypnotized, Emerald Eyes, Heroes Are Hard to Find, Angel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Best Of 1969-1974 (0603497824328) виниловая пластинка
В альбоме Fleetwood Mac - Best of 1969-1974 собраны лучшие песни от ранних воплощений легендарной группы до их большого коммерческого прорыва в 1975 году. Издание на виниле.. Всего в этот сборник лучших хитов вошли 19 треков - отличное введение в важную эпоху в истории группы. За этот период группа выпустила несколько отличных альбомов в самых разных составах и имела больше ощущения блюз-рока, чем позже, когда в их составе были Стиви Никс и Линдси Бакингем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497824328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Best of 1969-1974
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Well (Pt. 1), Rattlesnake Shake, The Green Manalishi (With the Two Prong Crown), Jewel Eyed Judy, Station Man, Prove Your Love Tell Me All the Things You Do, Sands of Time (Single Version), Future Games, Sentimental Lady, Sunny Side of Heaven, Bare Trees, Spare Me a Little of Your Love, Remember Me, Did You Ever Love Me, Hypnotized, Emerald Eyes, Heroes Are Hard to Find, Angel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
В альбоме Fleetwood Mac - Best of 1969-1974 собраны лучшие песни от ранних воплощений легендарной группы до их большого коммерческого прорыва в 1975 году. Издание на виниле.. Всего в этот сборник лучших хитов вошли 19 треков - отличное введение в важную эпоху в истории группы. За этот период группа выпустила несколько отличных альбомов в самых разных составах и имела больше ощущения блюз-рока, чем позже, когда в их составе были Стиви Никс и Линдси Бакингем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Fleetwood Mac - Best Of 1969-1974 (0603497824328) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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