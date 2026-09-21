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Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка

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Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 1
Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 2
Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 3
Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 4
Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crosses
Альбом (сингл)
Goodnight God Bless I Love U Delete
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 1
  • Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 2
  • Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 3
  • Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 4
  • Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698658
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624859680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crosses
Альбом (сингл)
Goodnight God Bless I Love U Delete
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pleasure, Invisible Hand, Found, A Feather, Pulseplagg Runner, Big Youth, End Youth (Reprise), Last Rites, Ghost Ride, Grace, Eraser, Natural Selection, Girls Float † Boys Cry, Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка

Чино Морено (Deftones) и продюсер/мультиинструменталист Шон Лопес - выпускают долгожданный новый альбом Goodnight, God Bless, I Love U, Delete. с заметными участием EL-P и Роберта Смита. Goodnight, God Bless, I Love U, Delete. последовал за получившим признание критиков EP Permanent. Radiant, который был недавно выпущен на лейбле Permanent. Radiant. Remixed, выпущенном дуэтом. На обновленный релиз были сделаны ремиксы известными электронными новаторами, включая Hudson Mohawke, suicideyear, AWAY и Machinedrum. С новым синглом Invisible Hand Морено и Лопес открывают новую главу, полную беспощадных творений, и продолжают создавать музыку без компромиссов.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Crosses - Goodnight God Bless I Love U Delete (0093624859680) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624859680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Crosses
Альбом (сингл)
Goodnight God Bless I Love U Delete
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pleasure, Invisible Hand, Found, A Feather, Pulseplagg Runner, Big Youth, End Youth (Reprise), Last Rites, Ghost Ride, Grace, Eraser, Natural Selection, Girls Float † Boys Cry, Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Чино Морено (Deftones) и продюсер/мультиинструменталист Шон Лопес - выпускают долгожданный новый альбом Goodnight, God Bless, I Love U, Delete. с заметными участием EL-P и Роберта Смита. Goodnight, God Bless, I Love U, Delete. последовал за получившим признание критиков EP Permanent. Radiant, который был недавно выпущен на лейбле Permanent. Radiant. Remixed, выпущенном дуэтом. На обновленный релиз были сделаны ремиксы известными электронными новаторами, включая Hudson Mohawke, suicideyear, AWAY и Machinedrum. С новым синглом Invisible Hand Морено и Лопес открывают новую главу, полную беспощадных творений, и продолжают создавать музыку без компромиссов.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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