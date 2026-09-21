Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Carl Stalling Project - Music From Warner Bros Cartoons 1936-1958 (0603497827121) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Putty Tat Trouble Part 6 (1951), Hillbilly Hare (1950), Early WB Scorhe Depression Era (1936-1941), The Good Egg (1939) – a Vintage Merrie Melodie, Various Cues From Bugs Bunny Films (1943-1956) There They Go Go Go (1956) – a Complete Road Runner, Stalling Self-Parousic From Porky’s Review (1941), Anxiety Montage (1952-1955), Stalling the War Years (1942-1946), Medlinner Music for a Pack of Hungry Cannibals (1941-1950), Carl Stalling With Milt Franklyn Session, Speedy Gonzalez (1955) Meets Two Crows From Tacos (1956), Powerhouse and Other Cuts From the Early 50’s, Porky in Wackyland (1938)/dough for the Do Do (1949), To Itch His Own (1958)
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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