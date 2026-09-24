Ashnikko - Halloweenie I-VI (Oxblood Red) (5021732437396) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ashnikko
Альбом (сингл)
Halloweenie I-VI
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 698642
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5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732437396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ashnikko
Альбом (сингл)
Halloweenie I-VI
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Halloweenie VI Possess Me, Halloweenie V The Moss King, Halloweenie IV Innards, Halloweenie III Seven Days, Halloweenie II Pumpkin Spice Halloweenie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ashnikko - Halloweenie I-VI (Oxblood Red) (5021732437396) виниловая пластинка
Виниловая пластинка АЛЁNА - Подумаю - альбом (2017 года) российской певицы Алёны Романовой, автора песен, участницы групп «Zventa Sventana», «АЛЁNА», «ДДТ». Органичный сплав этнической музыки, жестких гитарных рифов и электронных пассажей создает неповторимый и узнаваемый колорит. Прекрасные вокальные данные певицы раскрывают глубинный смысл и красоту народных песен, между тем, находя компромисс с современным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732437396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ashnikko
Альбом (сингл)
Halloweenie I-VI
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Halloweenie VI Possess Me, Halloweenie V The Moss King, Halloweenie IV Innards, Halloweenie III Seven Days, Halloweenie II Pumpkin Spice Halloweenie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Виниловая пластинка АЛЁNА - Подумаю - альбом (2017 года) российской певицы Алёны Романовой, автора песен, участницы групп «Zventa Sventana», «АЛЁNА», «ДДТ». Органичный сплав этнической музыки, жестких гитарных рифов и электронных пассажей создает неповторимый и узнаваемый колорит. Прекрасные вокальные данные певицы раскрывают глубинный смысл и красоту народных песен, между тем, находя компромисс с современным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Ashnikko - Halloweenie I-VI (Oxblood Red) (5021732437396) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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