Metallica - Live At The Hammersmith Odeon, London 1986 (Red) (9003829977387) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Live At The Hammersmith Odeon, London 1986
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 698608
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Live At The Hammersmith Odeon, London 1986
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Master Of Puppets, For Whom The Bell Tolls, Welcome Home (Sanitarium), Ride The Lightning, Whiplash The Thing That Should Not Be, Fade To Black, Seek And Destroy, Creeping Death
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Live At The Hammersmith Odeon, London 1986 (Red) (9003829977387) виниловая пластинка
Выступление Metallica в Hammersmith Odeon в Лондоне, во время своего тура Damage, Inc. Набор объединяет лучшее из их трех альбомов, выпущенных на тот момент. За шесть дней до трагической смерти Клиффа Бёртона они исполняют свои классические хиты, такие как «Master Of Puppets», «Seek And Destroy», «Creeping Death» и многое другое
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Теги товара: Metallica, Цветной винил
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829977387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1986
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Live At The Hammersmith Odeon, London 1986
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Master Of Puppets, For Whom The Bell Tolls, Welcome Home (Sanitarium), Ride The Lightning, Whiplash The Thing That Should Not Be, Fade To Black, Seek And Destroy, Creeping Death
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Выступление Metallica в Hammersmith Odeon в Лондоне, во время своего тура Damage, Inc. Набор объединяет лучшее из их трех альбомов, выпущенных на тот момент. За шесть дней до трагической смерти Клиффа Бёртона они исполняют свои классические хиты, такие как «Master Of Puppets», «Seek And Destroy», «Creeping Death» и многое другое
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica, Цветной винил
Metallica - Live At The Hammersmith Odeon, London 1986 (Red) (9003829977387) виниловая пластинка - по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Metallica - Live At The Hammersmith Odeon, London 1986 (Red) (9003829977387) виниловая пластинка