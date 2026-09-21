Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nirvana - Live At Paradiso, Amsterdam 1991 (Grey Marble) (9003829988628) виниловая пластинка
Альбом "Live at paradiso, amsterdam 1991" от Nirvana является одним из наиболее знаковых концертных записей в истории рок-музыки. Записанный на сером мраморном виниле, этот альбом позволяет пережить неповторимую энергию и силу выступления группы, которая стала великим символом музыкальной революции 90-х годов. Каждая композиция на этой виниловой пластинке наполнена яркими эмоциями и глубокими текстами, создавая неповторимый звуковой пейзаж. Эта виниловая пластинка в формате 1LP позволит вам окунуться в атмосферу незабываемого концерта Nirvana и насладиться их вожделенными хитами. Купить виниловую пластинку Nirvana / Live at paradiso, amsterdam 1991 (grey marble vinyl) - значит приобрести кусочек музыкальной истории и соприкоснуться с гениальностью одной из самых влиятельных групп своего времени.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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