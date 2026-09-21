Various Artists - The Tarantino Experience Reloaded (Solid Yellow & Red) (8430717000048) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - The Tarantino Experience Reloaded (Solid Yellow & Red) (8430717000048) виниловая пластинка
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Для некоторых режиссеров музыка, звучащая в их фильмах, представляется такой же (или даже более) важной, чем изображение или произнесенные диалоги. Многие поклонники Квентина Тарантино посчитали бы «Бешеных псов» без «Stuck in the Middle with You» или «Криминальное чтиво» без «Misirlou» вовсе не теми любимыми фильмами. Тарантино описывает свой метод создания концепции фильма следующим образом: «Одна из вещей, которую я делаю, когда начинаю фильм, когда пишу фильм или когда у меня есть идея для фильма, — я просматриваю свою коллекцию пластинок и просто начинаю проигрывать песни, пытаясь найти индивидуальность фильма, найти дух фильма. Затем, в конце концов я нахожу одну, две или три песни. «О, это будет отличная песня для вступительных титров». С фантастическим оформлением и ремастированным звуком, Tarantino Experience Reloaded — еще одно важное дополнение к вашей коллекции виниловых пластинок. И помните, он не будет доступен на потоковых платформах.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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