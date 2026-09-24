Top.Mail.Ru
Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка - фото 1
Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка - фото 2
Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Pink Floyd
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка - фото 1
  • Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка - фото 2
  • Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698542
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Pink Floyd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond - Dark The Moon, Time - Uk Floyd Division, Young Lust - Mystic Force, The Final Cut - Several Pieces, Julia Dream - Bugsy Parker, Comfortably Numb - Berzon, Learning To Fly - The Nashville Suns, Hey You - Blacktown Band, One Of These Days - Monkeysoop, Money - In The Pink, Mr. Compromise - Keith Noble & Rado Klose, Love For Living - Clare Torry, Oh Babe, What Would You Say? - Hurricane Smith, Arnold Layne - Ss-20, Scream Thy Last Scream - The Green Telescope, Pink Floy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Many Faces Of
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка

Новые переиздания ассортимента известного лейбла. The Many Faces of Pink Floyd - необходимый альбом не только для поклонников британской группы, но и для всех, кто хочет узнать больше об истории одной из самых знаковых групп в истории рока. Он не будет доступен на потоковых платформах.

Отзывы о товаре Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Pink Floyd
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond - Dark The Moon, Time - Uk Floyd Division, Young Lust - Mystic Force, The Final Cut - Several Pieces, Julia Dream - Bugsy Parker, Comfortably Numb - Berzon, Learning To Fly - The Nashville Suns, Hey You - Blacktown Band, One Of These Days - Monkeysoop, Money - In The Pink, Mr. Compromise - Keith Noble & Rado Klose, Love For Living - Clare Torry, Oh Babe, What Would You Say? - Hurricane Smith, Arnold Layne - Ss-20, Scream Thy Last Scream - The Green Telescope, Pink Floy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Many Faces Of
Страна производитель
Испания
Описание
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. The Many Faces of Pink Floyd - необходимый альбом не только для поклонников британской группы, но и для всех, кто хочет узнать больше об истории одной из самых знаковых групп в истории рока. Он не будет доступен на потоковых платформах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Many Faces Of - Pink Floyd (Solid White) (8430717000000) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...