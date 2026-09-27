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Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка

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Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка - фото 1
Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Шедевры русской симфонической музыки
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка - фото 1
  • Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698521
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Шедевры русской симфонической музыки
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Полонез: Ре мажор: соч. 55: Памяти А. Г. Рубинштейна (Лядов А.К.), Pas daction № 5: из Балетной сюиты для большого симфонического оркестра: соч. 52 (Глазунов А.К.), Вальс-Каприс: Ми-бемоль мажор: соч. 118 (Рубинштейн А.Г.), Песнь менестреля: для виолончели и оркестра: фа-диез минор: соч. 71 (Глазунов А.К.), Марш на русскую тему: Ми-бемоль мажор: соч. 76 (Глазунов А.К.) Увертюра: к опере Псковитянка (Римский-Корсаков Н.А.), Вариация Авроры: из балета Спящая красавица (Чайковский П.И.), Ноктюрн Лу
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка

Симфонический оркестр Орфей. Художественный руководитель и дирижер Сергей Кондрашев. Русская классика — это важная часть мирового культурного наследия. В XXI веке произведения отечественных композиторов по-прежнему звучат мощно и современно. В нашем издании мы предлагаем вам соприкоснуться с творчеством великих русских композиторов в исполнении лучшего оркестра страны.

Отзывы о товаре Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819840066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Шедевры русской симфонической музыки
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Полонез: Ре мажор: соч. 55: Памяти А. Г. Рубинштейна (Лядов А.К.), Pas daction № 5: из Балетной сюиты для большого симфонического оркестра: соч. 52 (Глазунов А.К.), Вальс-Каприс: Ми-бемоль мажор: соч. 118 (Рубинштейн А.Г.), Песнь менестреля: для виолончели и оркестра: фа-диез минор: соч. 71 (Глазунов А.К.), Марш на русскую тему: Ми-бемоль мажор: соч. 76 (Глазунов А.К.) Увертюра: к опере Псковитянка (Римский-Корсаков Н.А.), Вариация Авроры: из балета Спящая красавица (Чайковский П.И.), Ноктюрн Лу
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Симфонический оркестр Орфей. Художественный руководитель и дирижер Сергей Кондрашев. Русская классика — это важная часть мирового культурного наследия. В XXI веке произведения отечественных композиторов по-прежнему звучат мощно и современно. В нашем издании мы предлагаем вам соприкоснуться с творчеством великих русских композиторов в исполнении лучшего оркестра страны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сборник - Шедевры русской симфонической музыки (4657819840066) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5250 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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