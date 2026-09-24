Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698498
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Характеристики
Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Encore Records
Barcode
[5711053021564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Symphony Orchestra - Bach - Brandenburg Concertos (5711053021564) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro
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Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Encore Records
Barcode
[5711053021564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Brandenburg Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Allegro Moderato, II. Adagio, III. Allegro, IV. Menuet - Trio I - Menuet - Polacca - Menuet - Trio II - Menuet, I. Allegro, II. Andante, III Allegro Assai, I. Allegro, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Allegro
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