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Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка

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Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка - фото 1
Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка - фото 1
  • Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698495
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Характеристики

Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pavica Gvozdi?–Scherzo No.1 In B Minor, Op.20, Pavica Gvozdi?–Scherzo No.2 In B-flat Minor, Op.31, Peter Schmalfu?–2 Nocturnes, Op.32: No.1 In B Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 1 In D-flat Major - Minute Waltz, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 2 In C-Sharp Minor Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 3 In A-flat Major, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.1 In A-flat Major Valse de LAdieu, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.2 In B Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.1 In G-Flat Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.2 In F Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.3 In D-flat Major

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Характеристики
Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pavica Gvozdi?–Scherzo No.1 In B Minor, Op.20, Pavica Gvozdi?–Scherzo No.2 In B-flat Minor, Op.31, Peter Schmalfu?–2 Nocturnes, Op.32: No.1 In B Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 1 In D-flat Major - Minute Waltz, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 2 In C-Sharp Minor Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 3 In A-flat Major, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.1 In A-flat Major Valse de LAdieu, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.2 In B Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.1 In G-Flat Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.2 In F Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.3 In D-flat Major
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