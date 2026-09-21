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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Woody Herman - Early Autumn, Sonny Stitt - Blue Prelude, Herbie Hancock - Watermelon Mam, Carmen McRae - Old Devil Moon, Dizzy Gillespie - In A Mellow Tone, Thelonious Monk - Blue Monk, Ahmad Jamal - Who Cares?, Sonny Rollins - Mangoes, Lee Morgan - I'm A Fool To Want You, Earl Hines - If I Had You, Chet Baker - My Old Flame

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Woody Herman - Early Autumn, Sonny Stitt - Blue Prelude, Herbie Hancock - Watermelon Mam, Carmen McRae - Old Devil Moon, Dizzy Gillespie - In A Mellow Tone, Thelonious Monk - Blue Monk, Ahmad Jamal - Who Cares?, Sonny Rollins - Mangoes, Lee Morgan - I'm A Fool To Want You, Earl Hines - If I Had You, Chet Baker - My Old Flame

Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.