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Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Special Moments
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698488
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Special Moments
Жанр
Jazz
Трек-лист
Woody Herman - Early Autumn, Sonny Stitt - Blue Prelude, Herbie Hancock - Watermelon Mam, Carmen McRae - Old Devil Moon, Dizzy Gillespie - In A Mellow Tone, Thelonious Monk - Blue Monk, Ahmad Jamal - Who Cares?, Sonny Rollins - Mangoes, Lee Morgan - I'm A Fool To Want You, Earl Hines - If I Had You, Chet Baker - My Old Flame
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Woody Herman - Early Autumn, Sonny Stitt - Blue Prelude, Herbie Hancock - Watermelon Mam, Carmen McRae - Old Devil Moon, Dizzy Gillespie - In A Mellow Tone, Thelonious Monk - Blue Monk, Ahmad Jamal - Who Cares?, Sonny Rollins - Mangoes, Lee Morgan - I'm A Fool To Want You, Earl Hines - If I Had You, Chet Baker - My Old Flame

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz For Special Moments (5711053021021) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Special Moments
Жанр
Jazz
Трек-лист
Woody Herman - Early Autumn, Sonny Stitt - Blue Prelude, Herbie Hancock - Watermelon Mam, Carmen McRae - Old Devil Moon, Dizzy Gillespie - In A Mellow Tone, Thelonious Monk - Blue Monk, Ahmad Jamal - Who Cares?, Sonny Rollins - Mangoes, Lee Morgan - I'm A Fool To Want You, Earl Hines - If I Had You, Chet Baker - My Old Flame
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Woody Herman - Early Autumn, Sonny Stitt - Blue Prelude, Herbie Hancock - Watermelon Mam, Carmen McRae - Old Devil Moon, Dizzy Gillespie - In A Mellow Tone, Thelonious Monk - Blue Monk, Ahmad Jamal - Who Cares?, Sonny Rollins - Mangoes, Lee Morgan - I'm A Fool To Want You, Earl Hines - If I Had You, Chet Baker - My Old Flame
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