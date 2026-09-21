Various Artists - Jazz For Lovers (5711053020970) виниловая пластинка

Трек-лист

Frank Sinatra - I've Got You Under My Skin, Nina Simone - My Baby Just Cares For Me, Peggy Lee - Fever, Dean Martin - Sway, Nina Simone - Love Me Or Leave Me, Ray Charles - Hallelujah I Love Her So, Louis Prima - Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody, Dinah Washington - What A Difference A Day Makes, Billie Holiday - I'm A Fool To Want You, Julie London - Cry Me a River, Nat King Cole - Unforgettable, Rose, Shirley Bassey - S Wonderful, Dave Brubeck - Take Five