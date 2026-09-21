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Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка

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Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 1
Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 2
Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 3
Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 4
Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 1
  • Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 2
  • Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 3
  • Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 4
  • Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698478
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Will Rock You, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Flash!, Crazy Little Thing Called Love, Play The Game, Somebody To Love, We Are The Champions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Will Rock You, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Flash!, Crazy Little Thing Called Love, Play The Game, Somebody To Love, We Are The Champions

Отзывы о товаре Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (5711053021311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Will Rock You, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Flash!, Crazy Little Thing Called Love, Play The Game, Somebody To Love, We Are The Champions
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Will Rock You, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Flash!, Crazy Little Thing Called Love, Play The Game, Somebody To Love, We Are The Champions
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