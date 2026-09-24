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Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 5
Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 6
Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 7
Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Come Fly With Me, Love And Marriage, Chicago, You Make Me Feel So Young, The Coffee Song, Young At Heart, (Love Is) The Tender Trap, Pennies From Heaven, Stardust, Three Coins In The Fountain, The Second Time Around, Nice N Easy, Granada, The Moon Was Yellow, My Blue Heaven, Learnin The Blues, A Fine Romance, French Foreign Legion, Anything Goes, High Hopes, River Stay Way From My Door, Ol MacDonald, Everybodys Twistin, Me And My Shadow, Witchcraft, All The Way, Not As A Stranger, Have You Met Miss Jonesx, Sentimental Journey, Talk To Me, Mr Success, Ill Be Seeing You

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Come Fly With Me, Love And Marriage, Chicago, You Make Me Feel So Young, The Coffee Song, Young At Heart, (Love Is) The Tender Trap, Pennies From Heaven, Stardust, Three Coins In The Fountain, The Second Time Around, Nice N Easy, Granada, The Moon Was Yellow, My Blue Heaven, Learnin The Blues, A Fine Romance, French Foreign Legion, Anything Goes, High Hopes, River Stay Way From My Door, Ol MacDonald, Everybodys Twistin, Me And My Shadow, Witchcraft, All The Way, Not As A Stranger, Have You Met Miss Jonesx, Sentimental Journey, Talk To Me, Mr Success, Ill Be Seeing You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Frank Sinatra - Come Fly With Me (5711053020574) виниловая пластинка - по цене 4560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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