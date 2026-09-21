Ray Charles - Very Best Of Ray Charles (5711053021045) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Very Best Of Ray Charles
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698464
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Very Best Of Ray Charles
Жанр
Soul
Трек-лист
What'd I Say (Parts 1 & 2), Mess Around, I've Got a Woman, Unchain My Heart, Hallelujah I Love Her So, Hit the Road Jack, Bye Bye Love, One Mint Julep, Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You, You Don't Know Me, You Are My Sunshine, Take These Chains from My Heart, Drown in My Own Tears, Night Time is the Right Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ray Charles - Very Best Of Ray Charles (5711053021045) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What'd I Say (Parts 1 & 2), Mess Around, I've Got a Woman, Unchain My Heart, Hallelujah I Love Her So, Hit the Road Jack, Bye Bye Love, One Mint Julep, Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You, You Don't Know Me, You Are My Sunshine, Take These Chains from My Heart, Drown in My Own Tears, Night Time is the Right Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053021045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Very Best Of Ray Charles
Жанр
Soul
Трек-лист
What'd I Say (Parts 1 & 2), Mess Around, I've Got a Woman, Unchain My Heart, Hallelujah I Love Her So, Hit the Road Jack, Bye Bye Love, One Mint Julep, Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You, You Don't Know Me, You Are My Sunshine, Take These Chains from My Heart, Drown in My Own Tears, Night Time is the Right Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What'd I Say (Parts 1 & 2), Mess Around, I've Got a Woman, Unchain My Heart, Hallelujah I Love Her So, Hit the Road Jack, Bye Bye Love, One Mint Julep, Georgia on My Mind, I Can't Stop Loving You, You Don't Know Me, You Are My Sunshine, Take These Chains from My Heart, Drown in My Own Tears, Night Time is the Right Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Ray Charles - Very Best Of Ray Charles (5711053021045) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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