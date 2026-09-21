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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM))

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Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698428
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
525

Описание товара Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM))

Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM))




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP TP-Link Vigi C220I 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (VIGI C220I(2.8MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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