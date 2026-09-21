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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 4-4мм цв. корп.:белый (TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4/V4.2) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 4-4мм цв. корп.:белый (TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4/V4.2)

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 4-4мм цв. корп.:белый (TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4/V4.2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698373
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
522

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 4-4мм цв. корп.:белый (TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4/V4.2)

Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 4-4мм цв. корп.:белый (TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4/V4.2)




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2 4-4мм цв. корп.:белый (TC-C32GS I5/E/Y/C/SD/4/V4.2) - стоимость товара 5480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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