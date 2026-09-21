Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2)
Готовый комплект видеонаблюдения Tiandy представляет собой современное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Этот комплект включает в себя высокотехнологичную IP-камеру с купольным корпусом, который обеспечивает элегантный дизайн и компактность. Камера оснащена качественной CMOS-матрицей, обеспечивающей высокое разрешение изображения в 5 Мп, что позволяет получать четкие и детализированные видеоматериалы. Купольная конструкция камеры не только эстетически привлекательна, но и практична. Она обладает влагозащищенной конструкцией, что делает ее идеальной для использования как в помещении, так и на улице, независимо от погодных условий. Камера способна работать при экстремально низких температурах до -40°C, что гарантирует ее надежность в суровых климатических условиях. Для ночного наблюдения камера оборудована ИК-подсветкой с дистанцией съемки до 30 метров, что позволяет фиксировать события даже в полной темноте. Благодаря поддержке технологии PoE, установка системы упрощается, поскольку передача данных и питание осуществляются по одному кабелю. Фиксированное фокусное расстояние объектива в 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора, что особенно важно для мониторинга больших пространств. Камера поддерживает стандарт передачи видео IP, обеспечивая скорость передачи видео до 25 кадров в секунду, что гарантирует плавное и непрерывное воспроизведение. Этот готовый комплект Tiandy предлагает все необходимое для качественного и надежного видеонаблюдения, подчеркивая свою функциональность и простоту установки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 33 230 руб.8308 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
-
В наличииЦена 44 720 руб.11180 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
-
В наличииЦена 48 960 руб.12240 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
-
В наличииЦена 52 500 руб.13125 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
-
В наличииЦена 53 670 руб. 64 940 руб.13418 руб. в СплитIP камера HiWatch DS-I215(D)
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2)