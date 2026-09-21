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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2)

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698338
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
758

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2)

Готовый комплект видеонаблюдения Tiandy представляет собой современное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Этот комплект включает в себя высокотехнологичную IP-камеру с купольным корпусом, который обеспечивает элегантный дизайн и компактность. Камера оснащена качественной CMOS-матрицей, обеспечивающей высокое разрешение изображения в 5 Мп, что позволяет получать четкие и детализированные видеоматериалы. Купольная конструкция камеры не только эстетически привлекательна, но и практична. Она обладает влагозащищенной конструкцией, что делает ее идеальной для использования как в помещении, так и на улице, независимо от погодных условий. Камера способна работать при экстремально низких температурах до -40°C, что гарантирует ее надежность в суровых климатических условиях. Для ночного наблюдения камера оборудована ИК-подсветкой с дистанцией съемки до 30 метров, что позволяет фиксировать события даже в полной темноте. Благодаря поддержке технологии PoE, установка системы упрощается, поскольку передача данных и питание осуществляются по одному кабелю. Фиксированное фокусное расстояние объектива в 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора, что особенно важно для мониторинга больших пространств. Камера поддерживает стандарт передачи видео IP, обеспечивая скорость передачи видео до 25 кадров в секунду, что гарантирует плавное и непрерывное воспроизведение. Этот готовый комплект Tiandy предлагает все необходимое для качественного и надежного видеонаблюдения, подчеркивая свою функциональность и простоту установки.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2)




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Готовый комплект видеонаблюдения Tiandy представляет собой современное решение для обеспечения безопасности вашего объекта. Этот комплект включает в себя высокотехнологичную IP-камеру с купольным корпусом, который обеспечивает элегантный дизайн и компактность. Камера оснащена качественной CMOS-матрицей, обеспечивающей высокое разрешение изображения в 5 Мп, что позволяет получать четкие и детализированные видеоматериалы. Купольная конструкция камеры не только эстетически привлекательна, но и практична. Она обладает влагозащищенной конструкцией, что делает ее идеальной для использования как в помещении, так и на улице, независимо от погодных условий. Камера способна работать при экстремально низких температурах до -40°C, что гарантирует ее надежность в суровых климатических условиях. Для ночного наблюдения камера оборудована ИК-подсветкой с дистанцией съемки до 30 метров, что позволяет фиксировать события даже в полной темноте. Благодаря поддержке технологии PoE, установка системы упрощается, поскольку передача данных и питание осуществляются по одному кабелю. Фиксированное фокусное расстояние объектива в 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора, что особенно важно для мониторинга больших пространств. Камера поддерживает стандарт передачи видео IP, обеспечивая скорость передачи видео до 25 кадров в секунду, что гарантирует плавное и непрерывное воспроизведение. Этот готовый комплект Tiandy предлагает все необходимое для качественного и надежного видеонаблюдения, подчеркивая свою функциональность и простоту установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C35XQ I3W/E/Y/2.8/V4.2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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