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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-HB2-30A 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-HB2-30A 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-HB2-30A 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698262
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х7
Вес, г.
770

Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-HB2-30A 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-HB2-30A 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-HB2-30A 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - купить по цене 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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