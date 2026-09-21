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Видеорегистратop наблюдения Tiandy TC-R3880 Spec: I/B/N/V4.0 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратop наблюдения Tiandy TC-R3880 Spec: I/B/N/V4.0

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Видеорегистратop наблюдения Tiandy TC-R3880 Spec: I/B/N/V4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697868
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
22х22х6
Вес, г.
710

Описание товара Видеорегистратop наблюдения Tiandy TC-R3880 Spec: I/B/N/V4.0

NVR (сетевой) TIANDY TC-R3880 I/B/N/V4.0 — мощный видеорегистратор с общей пропускной способностью 320 Мбит/с. Поддерживает подключение до 80 цифровых видеокамер видеонаблюдения. Обеспечивает централизованное управление камерами слежения.

Отзывы о товаре Видеорегистратop наблюдения Tiandy TC-R3880 Spec: I/B/N/V4.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
NVR (сетевой) TIANDY TC-R3880 I/B/N/V4.0 — мощный видеорегистратор с общей пропускной способностью 320 Мбит/с. Поддерживает подключение до 80 цифровых видеокамер видеонаблюдения. Обеспечивает централизованное управление камерами слежения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратop наблюдения Tiandy TC-R3880 Spec: I/B/N/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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