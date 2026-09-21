Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220)
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Описание товара Конструктор Lego Disney Книга приключений Питера Пена и Венди (43220)
LEGO Princess 43220 Peter Pan & Wendys Storybook Adventure - приключенческий игровой набор-конструктор, который выглядит так, словно это оживший сборник рассказов о Питере Пэне и Венди. Раскрываем конструктор-книгу, и можно начинать игру!. Представляем вашему вниманию новый приключенческий набор LEGO Storybook с Питером Пэном, Венди и капитаном Крюком. Эта игрушка-конструктор, удобная для путешествий, оснащена открывающейся крышкой (как у книги) с тремя игровыми зонами внутри. Внутри имеется дом со спальней Венди, собачья будка Наны, убежище Потерянных мальчиков, скала Черепа и даже игрушечный пиратский корабль!. Три микро-куклы и собачка!. Включает в себя 3 минифигурки LEGO: Питер Пэн, Венди и Капитан Крюк, а также игрушечную фигурку животного LEGO в виде очаровательной собачки Наны!. Набор включает в себя и различные аксессуары для игры, в том числе игрушечную косточку для Наны и множество декоративных наклеек. Удобная инструкция по сборке прилагается. Имеется ключ для запирания книги - ничего не потеряется, набор готов к любым приключениям, поклонники Питера Пэна и Венди могут взять этот портативный игровой набор с собой в дорогу.
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