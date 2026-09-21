Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE 128 Гб поставляется в сером цельнометаллическом корпусе, устойчивом к ударам и царапинам. Безрамочный экран диагональю 11 дюймов получил матрицу IPS с широкими углами обзора, благодаря чему картинка четко видна даже при просмотре со стороны. 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710A быстро запускает приложения, без задержек и багов одновременно запускать приложения, работать с вкладками в браузере. Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE 128 Гб оснащен 4 динамиками, поддерживает технологию объемного звучания HUAWEI Histen 9.0. Встроенная камера позволяет делать фото с разрешением 8 Мп и снимать видео в разрешении 1280?720 (30 кадр/с) и 1920x1080 (30 кадр/с). Камера автоматически выставляет водяные знаки на снимках, имеет таймер для отложенной съемки. Аккумулятор емкостью 7700 мАч обеспечивает автономную работу в течение не менее 11 часов при интенсивном использовании и до 900 часов в режиме ожидания. Подключение к беспроводной локальной сети осуществляется через Wi-Fi 5 со скоростью до 150 Мбит/с, оптимальной для просмотра видео в потоковом режиме.
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Теги товара: 128 Гб
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Теги товара: 128 Гб
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