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Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray

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Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 1
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 2
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 3
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 4
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 5
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 6
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 7
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 8
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 9
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 10
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 11
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 12
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 13
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 14
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 15
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 16
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 17
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 18
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 19
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 20
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 21
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 22
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 23
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 24
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 25
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 26
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 27
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 28
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 29
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 30
Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 1
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 2
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 3
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 4
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  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 9
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 10
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 11
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  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 16
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  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 18
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 19
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 20
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 21
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 22
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 23
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 24
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 25
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 26
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 27
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 28
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 29
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 30
  • Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697817
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
740

Описание товара Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray

Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE 128 Гб поставляется в сером цельнометаллическом корпусе, устойчивом к ударам и царапинам. Безрамочный экран диагональю 11 дюймов получил матрицу IPS с широкими углами обзора, благодаря чему картинка четко видна даже при просмотре со стороны. 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710A быстро запускает приложения, без задержек и багов одновременно запускать приложения, работать с вкладками в браузере. Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE 128 Гб оснащен 4 динамиками, поддерживает технологию объемного звучания HUAWEI Histen 9.0. Встроенная камера позволяет делать фото с разрешением 8 Мп и снимать видео в разрешении 1280?720 (30 кадр/с) и 1920x1080 (30 кадр/с). Камера автоматически выставляет водяные знаки на снимках, имеет таймер для отложенной съемки. Аккумулятор емкостью 7700 мАч обеспечивает автономную работу в течение не менее 11 часов при интенсивном использовании и до 900 часов в режиме ожидания. Подключение к беспроводной локальной сети осуществляется через Wi-Fi 5 со скоростью до 150 Мбит/с, оптимальной для просмотра видео в потоковом режиме.



Теги товара: 128 Гб

Отзывы о товаре Планшет Huawei Matepad SE 11 LTE 4/128Gb (53014AYL) Gray




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE 128 Гб поставляется в сером цельнометаллическом корпусе, устойчивом к ударам и царапинам. Безрамочный экран диагональю 11 дюймов получил матрицу IPS с широкими углами обзора, благодаря чему картинка четко видна даже при просмотре со стороны. 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 710A быстро запускает приложения, без задержек и багов одновременно запускать приложения, работать с вкладками в браузере. Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE 128 Гб оснащен 4 динамиками, поддерживает технологию объемного звучания HUAWEI Histen 9.0. Встроенная камера позволяет делать фото с разрешением 8 Мп и снимать видео в разрешении 1280?720 (30 кадр/с) и 1920x1080 (30 кадр/с). Камера автоматически выставляет водяные знаки на снимках, имеет таймер для отложенной съемки. Аккумулятор емкостью 7700 мАч обеспечивает автономную работу в течение не менее 11 часов при интенсивном использовании и до 900 часов в режиме ожидания. Подключение к беспроводной локальной сети осуществляется через Wi-Fi 5 со скоростью до 150 Мбит/с, оптимальной для просмотра видео в потоковом режиме.


Теги товара: 128 Гб
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Отзывы


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