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Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU купить с доставкой в Москве
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Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU

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Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 1
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 2
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 3
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 4
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 5
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 6
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 7
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 8
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 9
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 10
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 11
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 12
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 13
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 1
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 2
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 3
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 4
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 5
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 6
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 7
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 8
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 9
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 10
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 11
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 12
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 13
  • Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697790
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Характеристики

Бренд
Dyson
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х21х17
Вес, кг.
3.9

Описание товара Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU

Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU

Отзывы о товаре Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU




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Характеристики
Бренд
Dyson
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Dyson Supersonic Nural HD16 Gift Edition Strawberry Bronze/Blush Pink 561725-01 EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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