Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-2112 (без АКБ и ЗУ)
Цепная пила Bort BKS-2112 — это компактный и легкий инструмент, который станет незаменимым помощником как для домашних мастеров, так для любителей активного отдыха : для рыбалки, охоты, путешествий. Она предназначена для распила древесины и выполнения различных садовых и строительных работ. Пила поставляется с шиной 30 см. Долговечная цепь с 45-ю зубьями толщиной 1,3мм и шагом 3/8 дюйма. Также идет в комплекте. Небольшие размеры пилы позволяют легко перевозить ее в багажнике автомобиля , квадроцикла и велосипеда. Основная ручка покрыта специальной резиной, это снижает вибрации и повышает уверенный контроль при работе. Удобная дополнительная рукоятка позволяет пользоваться аккумуляторной цепной пилой в самых разных условиях. Сердцем аккумуляторной цепной пилы Bort является бесщёточный мотор, он не имеет щёток и обладает высоким крутящим моментом при более низком потреблении энергии аккумулятора. Вам не придется искать отвертку или другие инструменты для регулировки цепи, механизм бесключевой натяжки цепи отлично справится с этой задачей. Пила цепная аккумуляторная BORT BKS-2112 с предварительно настроенной системой автоматической смазки существенно продлевает срок службы шины и цепи. Чтобы контролировать уровень масла, встроенный бачок выполнен и прочной прозрачной пластмассы. Для безопасности выключатель оснащён предохранительным фиксатором, исключающим случайный неконтролируемый пуск инструмента. Щиток защищает руки от повреждений.
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