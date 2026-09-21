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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
8 500 руб.
15 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697770
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Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL
Перфоратор Bort BHD-21LI-BL разработанный с использованием новейших технологий и оснащенный бесщеточным двигателем, обладает улучшенными характеристиками по сравнению с щеточными моделями. Он отличается меньшим весом и повышенной надежностью. Высокая производительность и комфорт в использовании гарантируют отличные эксплуатационные показатели. Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bort BHD-21LI-BL это инструмент высокого качества, предназначенный для различных видов работ и применений. Он отлично подходит для использования как профессионалами, так и любителями в домашних условиях. Мощность перфоратора сопоставима с сетевыми аналогами мощностью 800 Вт.
Перфоратор Bort BHD-21LI-BL разработанный с использованием новейших технологий и оснащенный бесщеточным двигателем, обладает улучшенными характеристиками по сравнению с щеточными моделями. Он отличается меньшим весом и повышенной надежностью. Высокая производительность и комфорт в использовании гарантируют отличные эксплуатационные показатели. Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bort BHD-21LI-BL это инструмент высокого качества, предназначенный для различных видов работ и применений. Он отлично подходит для использования как профессионалами, так и любителями в домашних условиях. Мощность перфоратора сопоставима с сетевыми аналогами мощностью 800 Вт.
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-21Li-BL - стоимость товара 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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