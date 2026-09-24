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Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) купить с доставкой в Москве
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Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10)

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Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 1
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 2
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 3
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 4
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 5
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 6
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 7
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 8
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 9
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 10
Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 1
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 2
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 3
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 4
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 5
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 6
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 7
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 8
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 9
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 10
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
белый, синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х12
Вес, г.
720

Описание товара Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10)

Садовые перчатки ЗУБР – надежный и стильный аксессуар для садовых работ, обеспечивающий комфорт и защиту вашим рукам. Эти перчатки представлены в элегантной цветовой комбинации белого и синего, что делает их не только функциональными, но и эстетически привлекательными. Перчатки доступны в размерах L и XL, гарантируя идеальную посадку как для мужчин, так и для женщин. Их универсальный дизайн обеспечивает удобство в использовании, будь то работа с растениями, землей или инструментами. Произведенные в Китае под брендом ЗУБР, эти перчатки отличаются высоким качеством материалов и долговечностью, что делает их устойчивыми к износу. Независимо от задач, которые стоят перед вами в саду, перчатки ЗУБР станут надежным помощником, защищая ваши руки и сохраняя их в чистоте.

Отзывы о товаре Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
белый, синий
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые перчатки ЗУБР – надежный и стильный аксессуар для садовых работ, обеспечивающий комфорт и защиту вашим рукам. Эти перчатки представлены в элегантной цветовой комбинации белого и синего, что делает их не только функциональными, но и эстетически привлекательными. Перчатки доступны в размерах L и XL, гарантируя идеальную посадку как для мужчин, так и для женщин. Их универсальный дизайн обеспечивает удобство в использовании, будь то работа с растениями, землей или инструментами. Произведенные в Китае под брендом ЗУБР, эти перчатки отличаются высоким качеством материалов и долговечностью, что делает их устойчивыми к износу. Независимо от задач, которые стоят перед вами в саду, перчатки ЗУБР станут надежным помощником, защищая ваши руки и сохраняя их в чистоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки 10 пар ЗУБР ПРОТЕКТОР L-XL, х/б с мягким ПВХ-гель ?протектор?, увеличенная площадь покрытия, 10 класс, 10пар, Профессионал (11390-K10) - по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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