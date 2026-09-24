Top.Mail.Ru
Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) - фото 1
Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) - фото 2
Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
520 руб.  630 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697731
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S)
520 руб. -17%
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
серый, синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х1
Вес, г.
90

Описание товара Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S)

Садовые перчатки ЗУБР – это надежный помощник для любых работ в саду или огороде. Выполненные в стильных серых и синих тонах, они прекрасно подойдут как мужчинам, так и женщинам благодаря универсальному дизайну. Размер S обеспечивает комфортное и плотное прилегание, что позволяет эффективно выполнять различные виды работ, не сковывая движения. Изготовленные в Китае, эти перчатки отвечают высоким стандартам качества, гарантируя долговечность и защиту. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и вниманием к деталям, что делает эти перчатки отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт во время работы в саду. Независимо от уровня ваших садоводческих навыков, эти перчатки обеспечат вам необходимую защиту и удобство.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
серый, синий
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые перчатки ЗУБР – это надежный помощник для любых работ в саду или огороде. Выполненные в стильных серых и синих тонах, они прекрасно подойдут как мужчинам, так и женщинам благодаря универсальному дизайну. Размер S обеспечивает комфортное и плотное прилегание, что позволяет эффективно выполнять различные виды работ, не сковывая движения. Изготовленные в Китае, эти перчатки отвечают высоким стандартам качества, гарантируя долговечность и защиту. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и вниманием к деталям, что делает эти перчатки отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт во время работы в саду. Независимо от уровня ваших садоводческих навыков, эти перчатки обеспечат вам необходимую защиту и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР S, для защиты от порезов с рельефным латексным покрытием (11277-S) – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...