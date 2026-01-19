Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%640 руб. 1 100 руб.
В наличии
Код товара: 697730
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640 руб. -42%
1 100 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
комбинированный
Цвет
красный, серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х14
Вес, г.
500
Описание товара Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10)
Трикотажные перчатки с двойной обливной ладонью из латекса ЗУБР р. L-XL, 10 пар 11459-K10 выполнены из натурального дышащего материала и обладают латексным покрытием для защиты ладони. Комплект из 10 пар перчаток выполнен из хлопка, покрытие изготовлено из полиэстера. Технология бесшовной вязки обеспечивает комфортное применение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
комбинированный
Цвет
красный, серый, черный
Страна производитель
Китай
Трикотажные перчатки с двойной обливной ладонью из латекса ЗУБР р. L-XL, 10 пар 11459-K10 выполнены из натурального дышащего материала и обладают латексным покрытием для защиты ладони. Комплект из 10 пар перчаток выполнен из хлопка, покрытие изготовлено из полиэстера. Технология бесшовной вязки обеспечивает комфортное применение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
перчатки класс но дороговато у нас в магазине даже дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки по виду и на ощупь неплохие.Края обмётаны неплохо.Поработаем теперь..
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие перчатки, резинки долго не рвутся, края не расползаются. В отличие от других не брендовых
Достоинства:
Комментарий:
это точно не XL( маломерят но крепкие говорят люди с маленькими руками )
Достоинства:
Комментарий:
несносные перчи, неделями одну пару не могу сносить, очень прочные, и руки всегда чистые, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В эту цену до 700 р за 10 шт. они лучшие. В ремонте и быту достаточно долго изнашиваются. Так как ценник не злой, то до абсолютного разрушения не использую, меняю на новую пару. Но старые не выбрасываю,можно ещё использовать в машине, на природе и прочих жизненных ситуациях.
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз беру именно у этого продавца, а так много лет берём только эти перчатки, в стиралке отлично отстирываются несерьёзные загрязнения
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю эти перчатки уже второй раз. Для работы в саду просто идеально!
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки хорошие, руки не потеют, беру не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки хорошего качества,заказываю повторно,можно брать
Достоинства:
Комментарий:
хорошие перчатки, у нас в магазинах в наличии не было, купил тут.
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки хорошие ровно 10 штук заказывай уже не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
норм перчатки, думаю стоило только заказать на размер меньше
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки.Муж водитель сказал то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
отличные перчатки, из всех, что я покупал, самые износоустойчивые. Работаю с кирпичем, этих перчаток хватает на 3-4 недели. Других перчаток в двойной обливке (той же стоимости) хватает максимум на неделю. Очень хорошо обязана манжета, не распускается
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки и цена за 10 пар вполне устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Офигеные перчатки пользуюсь с ними очень долго, более прочные и долго насимые спасибо за данный товар !!!
Достоинства:
Комментарий:
не первый год использую именно черные ЗУБР при работе с металлом в основном . живучие для меня удобные инструмент не скользит в руках
Достоинства:
Комментарий:
Не такие как раньше даюелали перчатки Зубр: качество заливки среднее, крапинки в заливке, качество трикотажа так себе. В работе еще не пробовала
Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10)
Достоинства:
Комментарий:
перчатки класс но дороговато у нас в магазине даже дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки по виду и на ощупь неплохие.Края обмётаны неплохо.Поработаем теперь..
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие перчатки, резинки долго не рвутся, края не расползаются. В отличие от других не брендовых
Достоинства:
Комментарий:
это точно не XL( маломерят но крепкие говорят люди с маленькими руками )
Достоинства:
Комментарий:
несносные перчи, неделями одну пару не могу сносить, очень прочные, и руки всегда чистые, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В эту цену до 700 р за 10 шт. они лучшие. В ремонте и быту достаточно долго изнашиваются. Так как ценник не злой, то до абсолютного разрушения не использую, меняю на новую пару. Но старые не выбрасываю,можно ещё использовать в машине, на природе и прочих жизненных ситуациях.
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз беру именно у этого продавца, а так много лет берём только эти перчатки, в стиралке отлично отстирываются несерьёзные загрязнения
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю эти перчатки уже второй раз. Для работы в саду просто идеально!
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки хорошие, руки не потеют, беру не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки хорошего качества,заказываю повторно,можно брать
Достоинства:
Комментарий:
хорошие перчатки, у нас в магазинах в наличии не было, купил тут.
Достоинства:
Комментарий:
Перчатки хорошие ровно 10 штук заказывай уже не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
норм перчатки, думаю стоило только заказать на размер меньше
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки.Муж водитель сказал то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
отличные перчатки, из всех, что я покупал, самые износоустойчивые. Работаю с кирпичем, этих перчаток хватает на 3-4 недели. Других перчаток в двойной обливке (той же стоимости) хватает максимум на неделю. Очень хорошо обязана манжета, не распускается
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки и цена за 10 пар вполне устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Офигеные перчатки пользуюсь с ними очень долго, более прочные и долго насимые спасибо за данный товар !!!
Достоинства:
Комментарий:
не первый год использую именно черные ЗУБР при работе с металлом в основном . живучие для меня удобные инструмент не скользит в руках
Достоинства:
Комментарий:
Не такие как раньше даюелали перчатки Зубр: качество заливки среднее, крапинки в заливке, качество трикотажа так себе. В работе еще не пробовала