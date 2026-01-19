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Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) купить с доставкой в Москве
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Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10)

19 Отзывы
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Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 1
Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 2
Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 3
Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 1
  • Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 2
  • Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 3
  • Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
640 руб.  1 100 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10)
640 руб. -42%
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
комбинированный
Цвет
красный, серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х14
Вес, г.
500

Описание товара Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10)

Трикотажные перчатки с двойной обливной ладонью из латекса ЗУБР р. L-XL, 10 пар 11459-K10 выполнены из натурального дышащего материала и обладают латексным покрытием для защиты ладони. Комплект из 10 пар перчаток выполнен из хлопка, покрытие изготовлено из полиэстера. Технология бесшовной вязки обеспечивает комфортное применение.

Отзывы о товаре Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10)

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
перчатки класс но дороговато у нас в магазине даже дешевле
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Айрат И.

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки по виду и на ощупь неплохие.Края обмётаны неплохо.Поработаем теперь..
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Эрик К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие перчатки, резинки долго не рвутся, края не расползаются. В отличие от других не брендовых
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
это точно не XL( маломерят но крепкие говорят люди с маленькими руками )
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
несносные перчи, неделями одну пару не могу сносить, очень прочные, и руки всегда чистые, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Лёха К.

Достоинства:


Комментарий:
В эту цену до 700 р за 10 шт. они лучшие. В ремонте и быту достаточно долго изнашиваются. Так как ценник не злой, то до абсолютного разрушения не использую, меняю на новую пару. Но старые не выбрасываю,можно ещё использовать в машине, на природе и прочих жизненных ситуациях.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз беру именно у этого продавца, а так много лет берём только эти перчатки, в стиралке отлично отстирываются несерьёзные загрязнения
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю эти перчатки уже второй раз. Для работы в саду просто идеально!
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки хорошие, руки не потеют, беру не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Татьяна Вахрушева

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки хорошего качества,заказываю повторно,можно брать
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
хорошие перчатки, у нас в магазинах в наличии не было, купил тут.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки хорошие ровно 10 штук заказывай уже не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Alexandr V.

Достоинства:


Комментарий:
норм перчатки, думаю стоило только заказать на размер меньше
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки.Муж водитель сказал то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Vlad P.

Достоинства:


Комментарий:
отличные перчатки, из всех, что я покупал, самые износоустойчивые. Работаю с кирпичем, этих перчаток хватает на 3-4 недели. Других перчаток в двойной обливке (той же стоимости) хватает максимум на неделю. Очень хорошо обязана манжета, не распускается
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки и цена за 10 пар вполне устраивает
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Mayvil

Достоинства:


Комментарий:
Офигеные перчатки пользуюсь с ними очень долго, более прочные и долго насимые спасибо за данный товар !!!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
не первый год использую именно черные ЗУБР при работе с металлом в основном . живучие для меня удобные инструмент не скользит в руках
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Екатерина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Не такие как раньше даюелали перчатки Зубр: качество заливки среднее, крапинки в заливке, качество трикотажа так себе. В работе еще не пробовала



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
комбинированный
Цвет
красный, серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Трикотажные перчатки с двойной обливной ладонью из латекса ЗУБР р. L-XL, 10 пар 11459-K10 выполнены из натурального дышащего материала и обладают латексным покрытием для защиты ладони. Комплект из 10 пар перчаток выполнен из хлопка, покрытие изготовлено из полиэстера. Технология бесшовной вязки обеспечивает комфортное применение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
перчатки класс но дороговато у нас в магазине даже дешевле
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Айрат И.

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки по виду и на ощупь неплохие.Края обмётаны неплохо.Поработаем теперь..
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Эрик К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие перчатки, резинки долго не рвутся, края не расползаются. В отличие от других не брендовых
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
это точно не XL( маломерят но крепкие говорят люди с маленькими руками )
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Геннадий Б.

Достоинства:


Комментарий:
несносные перчи, неделями одну пару не могу сносить, очень прочные, и руки всегда чистые, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Лёха К.

Достоинства:


Комментарий:
В эту цену до 700 р за 10 шт. они лучшие. В ремонте и быту достаточно долго изнашиваются. Так как ценник не злой, то до абсолютного разрушения не использую, меняю на новую пару. Но старые не выбрасываю,можно ещё использовать в машине, на природе и прочих жизненных ситуациях.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз беру именно у этого продавца, а так много лет берём только эти перчатки, в стиралке отлично отстирываются несерьёзные загрязнения
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю эти перчатки уже второй раз. Для работы в саду просто идеально!
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки хорошие, руки не потеют, беру не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Татьяна Вахрушева

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки хорошего качества,заказываю повторно,можно брать
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
хорошие перчатки, у нас в магазинах в наличии не было, купил тут.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Перчатки хорошие ровно 10 штук заказывай уже не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Alexandr V.

Достоинства:


Комментарий:
норм перчатки, думаю стоило только заказать на размер меньше
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки.Муж водитель сказал то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Vlad P.

Достоинства:


Комментарий:
отличные перчатки, из всех, что я покупал, самые износоустойчивые. Работаю с кирпичем, этих перчаток хватает на 3-4 недели. Других перчаток в двойной обливке (той же стоимости) хватает максимум на неделю. Очень хорошо обязана манжета, не распускается
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие рабочие перчатки и цена за 10 пар вполне устраивает
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Mayvil

Достоинства:


Комментарий:
Офигеные перчатки пользуюсь с ними очень долго, более прочные и долго насимые спасибо за данный товар !!!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
не первый год использую именно черные ЗУБР при работе с металлом в основном . живучие для меня удобные инструмент не скользит в руках
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Екатерина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Не такие как раньше даюелали перчатки Зубр: качество заливки среднее, крапинки в заливке, качество трикотажа так себе. В работе еще не пробовала


Перчатки 10 пар ЗУБР х2 ЗАЩИТА, L-XL, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-K10) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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