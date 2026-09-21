Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697729
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Размеры в упаковке, см
26х15х10
Вес, г.
290
Описание товара Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S)
Перчатки для точных работ с полиуретановым покрытием Зубр МАСТЕР размер S/7 11275-S выполнены из нейлона с применением технологии бесшовной вязки, что создает высокий комфорт при работе на особо точных производствах.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Перчатки для точных работ с полиуретановым покрытием Зубр МАСТЕР размер S/7 11275-S выполнены из нейлона с применением технологии бесшовной вязки, что создает высокий комфорт при работе на особо точных производствах.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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