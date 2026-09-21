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Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) купить с доставкой в Москве
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Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S)

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Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 1
Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 2
Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 3
Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 4
Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 5
Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 1
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 2
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 3
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 4
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 5
  • Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697729
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Размеры в упаковке, см
26х15х10
Вес, г.
290

Описание товара Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S)

Перчатки для точных работ с полиуретановым покрытием Зубр МАСТЕР размер S/7 11275-S выполнены из нейлона с применением технологии бесшовной вязки, что создает высокий комфорт при работе на особо точных производствах.

Отзывы о товаре Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Описание
Перчатки для точных работ с полиуретановым покрытием Зубр МАСТЕР размер S/7 11275-S выполнены из нейлона с применением технологии бесшовной вязки, что создает высокий комфорт при работе на особо точных производствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки 10 пар ЗУБР ТОЧНАЯ РАБОТА, S (7), с полиуретановым покрытием, тонкие, комфортные, для точных работ, 15 класс, Профессионал (11275-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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