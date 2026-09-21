Перчатки 10 пар STAYER ULTRA, S-M, х/б с рельефным латексным покрытием, противоскользящие, 13 класс (11403-S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697727
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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Перчатки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х12
Вес, г.
400
Описание товара Перчатки 10 пар STAYER ULTRA, S-M, х/б с рельефным латексным покрытием, противоскользящие, 13 класс (11403-S)
Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения.
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Бренд
Stayer
Тип товара
Перчатки
Страна производитель
Китай
Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и скольжения.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Перчатки 10 пар STAYER ULTRA, S-M, х/б с рельефным латексным покрытием, противоскользящие, 13 класс (11403-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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