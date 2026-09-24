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Набор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-распылитель, адаптеры, PROLine (428495) купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-распылитель, адаптеры, PROLine (428495)

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Набор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-распылитель, адаптеры, PROLine (428495)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Управление поливом
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-распылитель, адаптеры, PROLine (428495)
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Управление поливом
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр шланга
9.5 мм
Ширина, см
34.5
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х11
Вес, кг.
1.07

Описание товара Набор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-распылитель, адаптеры, PROLine (428495)

Высококачественные профессиональные шланги GRINDA PRO-LINE устойчивы к перегибам, защищены от ультрафиолетовых лучей и имеют высочайшую стойкость к разрывам. Не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов. Служат надёжно и максимально долго. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.

Отзывы о товаре Набор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-распылитель, адаптеры, PROLine (428495)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Управление поливом
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр шланга
9.5 мм
Ширина, см
34.5
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественные профессиональные шланги GRINDA PRO-LINE устойчивы к перегибам, защищены от ультрафиолетовых лучей и имеют высочайшую стойкость к разрывам. Не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов. Служат надёжно и максимально долго. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный GRINDA спиральный шланг 3/8? x 15 м, пистолет-распылитель, адаптеры, PROLine (428495) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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