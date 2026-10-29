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Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) купить с доставкой в Москве
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Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410)

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Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 1
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 2
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 3
Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 1
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 2
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 3
  • Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2&quot; стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410)
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Катушки/тележки
Диаметр шланга
1/2" (13 мм)
Ширина, см
43
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х11
Вес, кг.
2.05

Описание товара Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410)

Катушка Grinda 8-428410_z01 предназначена для хранения и транспортировки поливочных шлангов диаметром 1/2 дюйма и длиной до 60 м. Практичное приспособление имеет удобную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Расположенный на катушке под углом коннектор не позволит шлангу перекручиваться во время намотки. Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива. Все детали катушки Гринда выполнены из легких и прочных коррозионностойких материалов, она облегчит садовые работы на длительный срок. Сборка не требует применения каких-либо инструментов.



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Отзывы о товаре Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Катушки/тележки
Диаметр шланга
1/2" (13 мм)
Ширина, см
43
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Катушка Grinda 8-428410_z01 предназначена для хранения и транспортировки поливочных шлангов диаметром 1/2 дюйма и длиной до 60 м. Практичное приспособление имеет удобную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Расположенный на катушке под углом коннектор не позволит шлангу перекручиваться во время намотки. Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива. Все детали катушки Гринда выполнены из легких и прочных коррозионностойких материалов, она облегчит садовые работы на длительный срок. Сборка не требует применения каких-либо инструментов.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Катушка для шланга GRINDA для шлангов 60 м x 1/2" стальные опоры, пластиковый барабан (8-428410) - по цене 1680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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