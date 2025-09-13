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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25)

17 Отзывы
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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 12
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 12
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697654
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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25)
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х16
Вес, кг.
7.25

Описание товара Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25)

Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6, двойное армирование, используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии PROLINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25)

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Борис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, плотный пластик, при скручивание не сплющивается - остаётся круглым в сечении. И в холодную погоду (и от холодной воды) не \"дубеет\". Остаётся достаточно гибким.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг достойный. При холоде конечно дубеет. Но даже в этой ситуации если следить заломить мне не удалось.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, шланг не перекручивается. Удобная длина.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший , как и заявлено производителем , не хлипкий ! Солидно выглядит , в работе нареканий нет . Вообще мне это производитель нравится, если не испортиться , то хорошая замена Гардене . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Ярослав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг не плохой, средней жёсткости. Посмотрим на сколько его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Павел Николаевич Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг мягкий, толстый. За гранью понимания, почему вода вначале идет с пеной. Но в процессе пена пропадает. При очередном включении опять, пена. Возможно идет подсос воздуха. Но старый шланг таких нюансов не давал. Подтеков воды, в разъемах нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Алла В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, в меру гибкий, не перекручивается, не заламывается.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это второй шланг этой фирмы. Очень нравится! Не скручивается, не деформируется. Зимой хранился практически на улице, все ОК.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй, первый 3 года полет нормальный,потолще 3/4. даже буквы не стерлись. при скручивании не ,,ломается,, или надо постараться, дернуть посильнее.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Янакова Оксана

Достоинства:


Комментарий:
привезли на два дня раньше,шланг очень хороший,такой как и хотела ,не дубовый,будем надеяться,что прослужит подольше,спасибо огромное!
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне шланг хороший. Посмотрим как в работе. Гардена отходила почти 10 лет.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохой,но вода оставшаяся в шланге воняет какой-то химией пока её не сольёшь всю.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг.Еще на деле не опробовали.Уверена что он не подведёт. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретаю не первый аксессуар этого производителя. Очень доволен. Оптимальный вариант по качеству и функционалу в своем ценовом сегменте
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Сначала хотел взять более дорогой аналог, но из-за цены остановился на этом, в итоге не пожалел, шланг качественный.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Петр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Сравнительно недорогой. Перегибается меньше, чем трехслойный, хотя цена почти такая же.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
иван е.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, оригинальный, дешевле чем в магазинах!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6, двойное армирование, используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии PROLINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Борис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, плотный пластик, при скручивание не сплющивается - остаётся круглым в сечении. И в холодную погоду (и от холодной воды) не \"дубеет\". Остаётся достаточно гибким.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг достойный. При холоде конечно дубеет. Но даже в этой ситуации если следить заломить мне не удалось.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, шланг не перекручивается. Удобная длина.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший , как и заявлено производителем , не хлипкий ! Солидно выглядит , в работе нареканий нет . Вообще мне это производитель нравится, если не испортиться , то хорошая замена Гардене . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Ярослав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг не плохой, средней жёсткости. Посмотрим на сколько его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Павел Николаевич Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг мягкий, толстый. За гранью понимания, почему вода вначале идет с пеной. Но в процессе пена пропадает. При очередном включении опять, пена. Возможно идет подсос воздуха. Но старый шланг таких нюансов не давал. Подтеков воды, в разъемах нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Алла В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, в меру гибкий, не перекручивается, не заламывается.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это второй шланг этой фирмы. Очень нравится! Не скручивается, не деформируется. Зимой хранился практически на улице, все ОК.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
беру второй, первый 3 года полет нормальный,потолще 3/4. даже буквы не стерлись. при скручивании не ,,ломается,, или надо постараться, дернуть посильнее.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Янакова Оксана

Достоинства:


Комментарий:
привезли на два дня раньше,шланг очень хороший,такой как и хотела ,не дубовый,будем надеяться,что прослужит подольше,спасибо огромное!
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне шланг хороший. Посмотрим как в работе. Гардена отходила почти 10 лет.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохой,но вода оставшаяся в шланге воняет какой-то химией пока её не сольёшь всю.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг.Еще на деле не опробовали.Уверена что он не подведёт. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретаю не первый аксессуар этого производителя. Очень доволен. Оптимальный вариант по качеству и функционалу в своем ценовом сегменте
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Сначала хотел взять более дорогой аналог, но из-за цены остановился на этом, в итоге не пожалел, шланг качественный.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Петр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Сравнительно недорогой. Перегибается меньше, чем трехслойный, хотя цена почти такая же.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
иван е.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, оригинальный, дешевле чем в магазинах!


Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 3/4?, 25 м, 25 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-3/4-25) - стоимость товара 3110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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